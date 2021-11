Unfreiwilliger Rücktritt notwendig? Sergio Agüero meldet sich zu Wort

Katalanische Medien berichteten am Freitag, dass Barça-Stürmer Sergio Agüero wegen seiner Herzprobleme zum unfreiwilligen Rücktritt gezwungen sein könnte. Nun meldet sich der Argentinier zu Wort.

Ganz so dramatisch ist die Situation aus Sicht des 33-Jährigen (noch) nicht. In einem Statement in den sozialen Medien hält Agüero fest, dass er seine Reha wie geplant fortsetzt und noch längst keine Entscheidung über ein allfälliges Karriereende gefallen sei. In 90 Tagen werde mit weiteren Tests eine Bilanz gezogen und dann weitergeschaut. “Ich bin immer positiv”, schreibt der Angreifer.

Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo 🤟🏽 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 12, 2021

psc 12 November, 2021 15:14