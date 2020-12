Rüdiger weiter wechselwillig: “Kann nicht zufrieden sein”

Innenverteidiger Antonio Rüdiger strebt weiterhin einen Vereinswechsel an, sofern eine Besserung seiner Situation beim FC Chelsea ausbleibt.

Im Sommer entschied sich Antonio Rüdiger trotz zahlreichen Offerten dafür, beim FC Chelsea zu bleiben. Im Januar könnte sich dies schon ändern. Denn wie der Abwehrspieler der DFB-Elf im “ZDF – Sportstudio” verriet, beschäftige er sich weiterhin mit einem Abgang aus London.

“Ob es im Januar dazu kommt, das werden wir sehen”, sagte Rüdiger und erklärte: “Ich kann nicht zufrieden sein mit meiner Situation bei Chelsea.” Der gebürtige Berliner nehme es zwar “gelassen, was eventuell im Januar passiert”, betonte aber: “Ich hatte noch nie in meiner Karriere so eine Situation.” Zuletzt wurde der 27-Jährige sogar mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. Doch Barça soll einen Transfer des Verteidiger trotz Personalproblemen ausschliessen.

adk 20 Dezember, 2020 13:14