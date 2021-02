Schlechte Nachrichten von Barça-Juwel Ansu Fati

Der FC Barcelona muss weiter auf sein Nachwuchs-Juwel Ansu Fati verzichten.

Wie die “AS” berichtet, wird der 18-jährige Stürmer auch in den beiden Champions League-Achtelfinal-Partien gegen PSG am 16. Februar und 10. März nicht auf dem Platz stehen. Die Reha nach seiner Meniskusoperation benötigt weiterhin Zeit. Barça will auch keinerlei Risiko gehen und Ansu Fati behutsam aufbauen. Immerhin sollte er im Laufe der Saison wieder spielen können. Sollte sich Barça in der Königsklasse für das Viertelfinale qualifizieren könnt der spanische Jung-Nationalspieler dabei sein.

psc 2 Februar, 2021 10:36