Silva zu Barça? Guardiola: “Wenn ein gutes Angebot kommt…”

Pep Guardiola sperrt die Tür für einen Abgang von Bernardo Silva nicht ganz zu. Allerdings müsste der FC Barcelona ein passendes Angebot an Manchester City übermitteln.

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte darüber, dass Bernardo Silva gerne zum FC Barcelona wechseln würde. Ob es dazu in diesem Sommer noch kommen wird, ist jedoch aufgrund der finanziellen Lage Barças fraglich. Zumindest schliesst Pep Guardiola einen Verkauf Silvas kategorisch nicht aus.

“Wenn man eine Person zwingt zu bleiben, obwohl sie nicht bleiben will, wie kann man dann das Beste aus ihr herausholen? Das ist unmöglich”, sagte der Katalane bei “Sky Sports”. “Ich möchte nicht, dass jetzt jemand geht, ich liebe das Team, das ich habe. Ich fühle mich sehr wohl mit ihnen und der Art, wie sie trainieren. Nach sechs oder sieben Jahren kennen wir uns sehr gut und es ist einfacher. In schlechten Zeiten reagieren sie unglaublich gut und das haben sie in der Vergangenheit schon oft bewiesen.”

Guardiola würde sich “freuen, wenn wir alle zusammen wären, aber es sind noch ein paar Tage auf dem Transfermarkt und alles kann passieren. Wenn ein gutes Angebot kommt und der Spieler gehen will, werden wir eine Lösung finden”. Ob dies bei Silva der Fall sein wird, wird sich erweisen.

adk 21 August, 2022 18:08