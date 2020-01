Der Transfer des ehemaligen Freiburgers Caglar Söyüncü hat sich vor allen Dingen in dieser Saison bewährt. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger hält die Abwehr von Leicester City zusammen. Die Foxes stehen auch dank ihm auf dem 3. Platz der Premier League.

Nach Angaben des “Bleacher Report”-Journalisten Dean Jones vermeldet der FC Barcelona für den kommenden Sommer Interesse an Söyüncü. Der Leistungsträger selbst sei nach Ablauf der Saison für alle Optionen offen, heisst es.

Söyüncü wagte im Sommer 2018 das Abenteuer England. Nach zwei Jahren beim SC Freiburg wechselte er für 21 Millionen Euro Ablöse nach Leicester – und mauserte sich nach Startschwierigkeiten zum Top-Verteidiger.

In der laufenden Saison stand der türkische Nationalspieler in 21 von 22 Premier-League-Begegnungen über die vollen 90 Minuten auf dem Rasenviereck. Söyüncüs Vertrag ist noch bis 2023 datiert.

Hearing that Barcelona are showing interest in Caglar Soyuncu for the summer window.

Player seems willing to consider all options at end of season

— Dean Jones (@DeanJonesBR) January 17, 2020