Spanische Zeitung verkündet Sensationsmeldung um Hansi Flick

Die spanische Tageszeitung "ABC" lässt am Mittwoch eine Bombe platzen: Demnach wird Hansi Flick den FC Barcelona zum Saisonende verlassen.

Der 60-Jährige stiess im Sommer 2024 zu den Katalanen und hat in seiner ersten Saison auf Anhieb das Double gewonnen. Aktuell belegt Barça zwar hinter Erzrivale Real Madrid nur den zweiten Platz und hat zuletzt auch den Clasico verloren, dennoch ist die Mannschaft sportlich weiterhin auf Kurs. Im Mai hat Flick seinen ursprünglich bis 2026 gültigen Kontrakt um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängert, nun soll aber doch schon nach dieser Spielzeit Schluss sein, wenn es nach "ABC" geht.

Demnach gibt es gleich mehrere Faktoren, die den 60-jährigen Deutschen zu dieser Entscheidung bewogen haben: Der Kräfteverschleiss ist offenbar enorm. Flick fühle sich nach etwas mehr als einem Jahr bereits sehr müde und teilweise ausgelaugt, heisst es. Zudem soll er auch über die Einstellung gewisser Spieler frustriert sein. Da passe der Fokus aus seiner Sicht nicht immer, wird berichtet.

Die Personalie Lamine Yamal ist auch ein wichtiger Faktor: Grundsätzlich versteht sich Flick mit diesem sehr gut. Allerdings versteht der Trainer nicht, weshalb die Klubleitung beim Jungstar teilweise andere Massstäbe ansetzt. Zuletzt gab es einen Vorfall, wo Yamal zu spät zu einer Teambesprechung erschien. Flick wollte ihn bestrafen und nicht einsetzen, von Sportdirektor Deco soll es dann aber, wohl auch in Absprache mit Präsident Joan Laporta, ein Veto gegeben haben. Solche Aktionen stossen dem disziplinierten Trainer sehr sauer auf.

Die Zeitung berichtet, dass Yamal weitere Extrawürste erhält: So durfte er nach dem Clasico im Madrid direkt nach Mailand weiterfliegen statt mit der Mannschaft nach Barcelona zurückzukehren. Beim Essen soll ihn extra ein Mitarbeiter bedienen und der Klub erlaubt ihm auch, auf dem Vereinsgelände mit einem Golfcart herumzufahren. Privilegien, die andere Spieler nicht geniessen.

Insgesamt sei Flick mit der Atmosphäre innerhalb des Klubs nicht ganz zufrieden, weshalb er seinen Abgang erwägt.

Peter Schneiter 5 November, 2025 12:26