Stimmt Barça-Star Abgang doch noch zu? FC Chelsea soll Angebot für de Jong planen

Frenkie de Jong will eigentlich beim FC Barcelona bleiben, der Klub ihn wohl aus finanziellen Gründen gerne abgeben. Öffnet sich mit dem FC Chelsea nun eine Tür?

Mit Manchester United soll der FC Barcelona bereits intensiv verhandelt haben. 85 Millionen Euro wären die Red Devils offenbar bereit gewesen, für Frenkie de Jong zu zahlen. Das Problem: Der niederländische Nationalspieler soll keinerlei Interesse bekundet haben, zu Manchester United zu wechseln.

Nun vermeldet die katalanische “Sport”, dass der FC Chelsea sich Chancen bei de Jong ausrechnet. Die Londoner spielen im Gegensatz zu Europa-League-Teilnehmer Manchester United in der Champions League und könnten den Barça-Star damit locken. Angeblich will der FC Chelsea nun in Kürze ein Angebot an den FC Barcelona übermitteln. Doch ob de Jong diesmal zustimmt, bleibt fraglich. Dem Vernehmen nach plant der 25-Jährige eigentlich einen Verbleib bei den Katalanen.

adk 31 Juli, 2022 18:05