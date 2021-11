Thiago kommentiert Gerüchte um Barça-Rückkehr

Thiago wechselte 2020 vom FC Bayern zum FC Liverpool und besitzt dort noch einen Vertrag bis 2024. Mit den Spekulationen um eine Rückkehr zum FC Barcelona befasst er sich eigenen Aussagen nicht gross.

Nachdem neben Xavi als Cheftrainer und Dani Alves als Rechtsverteidiger zum FC Barcelona zurückkehrten, fing die Gerüchteküche zum brodeln an, auch Ex-Spieler wie Thiago Alcantara könnten folgen.

Der Mittelfeldmann des FC Liverpool sagte darauf angesprochen nun aber auf einer Pressekonferenz: “Ich spiele Fussball und kümmere mich nicht um Gerüchte. Ich konzentriere mich auf die Pflicht, die ich meinem Team gegenüber habe, den Vertrag, den ich habe, und das neue Abenteuer, das ich hier in der Premier League habe. Ich will alle Trophäen zu gewinnen, die ich kann.” Kling zunächst nach einer Absage an Barça. Doch vielleicht mag sich dies in Zukunft noch ändern.

adk 23 November, 2021 14:59