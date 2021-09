Thierry Henry ist bei Barça ein Kandidat für die Koeman-Nachfolge

Der Trainerstuhl von Ronald Koeman beim FC Barcelona wackelt nach zuletzt schwachen Auftritten und Resultaten der Mannschaft gehörig. Als Nachfolger wird nun auch Thierry Henry ins Spiel gebracht.

Der 44-jährige Franzose lief einst während drei Jahren als Spieler der Katalanen auf. Inzwischen ist er als Trainer und TV-Experte tätig, wobei er zurzeit keine Mannschaft betreut. Laut “Mundo Deportivo” zählt er neben Roberto Martinez (belgischer Nationaltrainer) und Xavi Hernandez (zurzeit in Katar tätig) zu den aussichtsreichsten Kandidaten auf den Trainerjob bei Barça, falls Koeman entlassen wird. Auch Jogi Löw (Ex-DFB) soll ein Anwärter sein.

Koeman bleibt vorerst aber noch an der Seitenlinie. Am Donnerstagabend empfängt Barça in der Liga Cadiz.

psc 23 September, 2021 09:14