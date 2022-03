Tottenham will Barça-Profi Memphis Depay abwerben

Erst im vergangenen Sommer wechselte Memphis Depay von Lyon zum FC Barcelona. Jetzt erkundigt sich Tottenham nach dem 28-jährigen Niederländer.

Laut dem spanischen Transferexperten Gerard Romero möchten die Spurs Depay nach nur einem Jahr bei den Katalanen in die Premier League lotsen. Angeblich haben die Londoner für den Angreifer sogar schon ein Angebot abgegeben. Dieser ist vorerst noch bis 2023 an Barça gebunden. Er war ein ausgesprochener Wunschtransfer von Ex-Trainer Ronald Koeman. Zu Beginn der Saison schlug er auch voll ein. Ins System des neuen Trainers Xavi, der in der Offensive vor allem auf Geschwindigkeit setzt, passt er aber nicht perfekt. Der La Liga-Klub könnte einen Verkauf deshalb durchaus in Erwägung ziehen.

Wie Depay zu einem neuerlichen Wechsel steht, ist noch nicht bekannt. Grundsätzlich betonte er im vergangenen Jahr, dass mit dem Wechsel zu Barça ein Traum in Erfüllung gegangen sei.

