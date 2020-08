Trincao will Barça-Chance nutzen

Im Januar fixierte der FC Barcelona den Trincao-Transfer, inzwischen gehört er auch offiziell dem Blaugrana-Kader an. Der Youngster hat den Willen, sich in Barças erster Mannschaft durchzusetzen.

In Spanien war vor einigen Wochen schon über eine mögliche Trincao-Ausleihe berichtet worden. Der talentierte Portugiese kostete dem FC Barcelona 31 Millionen Euro, spielte für den Rest der Saison aber noch für seinen Ausbildungsklub SC Braga.

“Als Barcelona mich unter Vertrag nahm, wusste ich nicht, was ich sagen sollte”, erklärt Trincao auf Barças offizieller Website. “Mir fehlten die Worte, ich war so dermassen stolz in dem Moment.” Er spricht von einem wichtigen Schritt, den er jetzt vollziehen müsse, um für Barça zu spielen.

Im Norden Portugals lieferte Trincao eine richtig starke Saison ab. Der Flügelstürmer absolvierte in allen Wettbewerben nicht nur 40 Spiele, sondern beteiligte sich gleichzeitig auch noch direkt an 22 Toren.

“Ich bin mental sehr stark, das ist meine beste Eigenschaft”, sagt er. “Ich bin mein eigener Massstab, ich würde meine Dribblingfähigkeiten und meine harte Arbeit als weitere gute Eigenschaften hervorheben.”

aoe 1 August, 2020 15:49