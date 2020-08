Umtiti: Keine Lust auf Barça-Abgang

In den letzten Wochen wurde davon berichtet, dass der FC Barcelona Samuel Umtiti mitgeteilt haben soll, dass dieser den Klub verlassen muss. Der Franzose hat von dem Ganzen aber offenbar eine ganz andere Meinung.

Samuel Umtiti denkt nicht daran, den FC Barcelona in diesem Sommer zu verlassen. Die “Sport” will im Zuge dessen erfahren haben, dass Umtiti vielmehr seinen bis 2023 datierten Vertrag erfüllen möchte und versuchen will, in der kommenden Saison einen Platz in der Stammelf zu ergattern.

Umtitis Ansehen innerhalb des Klubs ist seit seinem bereits im Sommer 2016 vollzogenen Wechsel stark gesunken. Dafür sind allerdings nicht die Leistungen, sondern die aussergewöhnlich grosse Verletzungsanfälligkeit des 26 Jahre alten Innenverteidigers verantwortlich.

Im Zuge der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen finanziellen Schaden, der auch bei Barça entstanden ist, möchte der Klub einige Spieler von der Gehaltsliste streichen. Mit zwölf Millionen Euro gehört Umtiti zu den Topverdienern in Barcelona.

aoe 1 August, 2020 16:55