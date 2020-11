Unzufriedener Memphis Depay schiesst gegen Lyon

Trotz einem weiteren Ligasieg am Sonntag ist Memphis Depay bei Olympique Lyon nicht mehr wirklich glücklich.

Der Niederländer findet in einer kryptischen Botschaft eher kritische Worte für den Verein. “Der Titel sollte unser Ziel sein. Ich kann aber nicht alles sagen, was momentan durch meinen Kopf geht. Es gibt Dinge, die im Verein vonstatten gehen, über die ich nicht sprechen kann”, so Memphis Depay.

Der 26-Jährige wollte im Sommer zum FC Barcelona wechseln. Lyon liess ihn allerdings nicht ziehen, da die Katalanen die Forderungen offenbar nicht erfüllen könnten. Im Januar ist ein neuerlicher Versuch nicht ausgeschlossen. Der Nationalspieler steht in Lyon nur noch bis Saisonende unter Vertrag.

psc 9 November, 2020 10:01