Dieser Vertrag wird Lionel Messi von Barça-Präsident Laporta vorgelegt

Der FC Barcelona mit Präsident Joan Laporta kämpft um einen Verbleib von Lionel Messi. Jetzt sind Details zum Vertrag durchgesickert, der dem argentinischen Superstar vorgelegt wird.

Der aktuelle Kontrakt des 33-Jährigen läuft Ende Juni aus. Noch hat Messi keine Entscheidung darüber getroffen, ob er seinen Weg beim Stammklub fortsetzt oder im Sommer einen Wechsel vollzieht. Der Superstar will vor allem weiterhin auf höchstem Niveau spielen können. Barça war in den letzten Jahren zumindest in der Champions League nicht mehr vollends konkurrenzfähig.

Das Ziel des neuen Präsidenten Laporta ist es, Messi von seinem Projekt überzeugen zu können. Laut “ESPN” wird dem Zauberfloh ein Vertrag über drei Jahre vorgelegt. Finanziell müsste der Superstar wegen der sehr angespannten Situation bei den Katalanen auf das Jahr gerechnet deutliche Einbussen in Kauf nehmen. Durch die lange Vertragslaufzeit könnte er aber zumindest auf Dauer weiterhin einen grossen Betrag einstreichen.

Der Barça-Präsident soll auch weiterhin nach Möglichkeiten suchen, um Topstürmer wie Erling Haaland trotz der Probleme in den Klub zu holen oder eine Neymar-Rückkehr zu ermöglichen.

Angeblich ist er ziemlich optimistisch, dass er Messi vom Verbleib überzeugen kann.

psc 23 April, 2021 17:08