Vertragsverlängerung: Barça trifft sich wieder mit Ousmane Dembélé

Der FC Barcelona arbeitet weiter an der Vertragsverlängerung mit Ousmane Dembélé. Ein nächstes Treffen ist angesagt.

Laut “Mundo Deportivo” waren Meldungen, wonach sich die beiden Parteien über einen Fünfjahresvertrag bereits einig waren, verfrüht. Ein neuer Vertrag sei demnach in Arbeit, aber noch nicht in allen Parametern ausgereift. Dembélé ist aktuell nur noch bis Saisonende an Barça gebunden. Trotz wiederkehrender Verletzungsprobleme halten die Katalanen am französischen Nationalspieler fest und wollen den 24-Jährigen langfristig binden.

psc 12 September, 2021 14:24