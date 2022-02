Vertragsverlängerung von Jungstar Gavi bei Barça nur eine Frage der Zeit

Der erst 17-jährige Spielmacher Gavi sorgt bei Barça und auch schon in der spanischen Nationalmannschaft für Furore. Eine Meldung, wonach er ein Angebot zur Vertragsverlängerung bei den Katalanen abgelehnt haben soll, sorgt für Unruhe. Tatsächlich scheint aber kein Grund zur Sorge zu bestehen.

Die Zeitung “Sport” berichtet, dass Gavi ein erstes Angebot von Barça zur Vertragsverlängerung abgelehnt habe, weil die Offerte in finanzieller Hinsicht nicht seinen Vorstellungen entsprechen soll. Zurzeit ist der Mittelfeldspieler noch bis 2023 an seinen aktuellen Klub gebunden und verfügt ausserdem über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Mio. Euro. Zumindest in der Theorie könnte er von anderen Vereinen also zu einem akzeptablen Preis abgeworben werden.

Dazu wird es laut Transferexperte Fabrizio Romano aber nicht kommen. Die Berichte, wonach Gavi Barça bald verlassen könnte, sind demnach falsch. Es sei nur eine Frage der Zeit bis er bis 2026 verlängert. Der Youngster will unbedingt bei seinem Stammklub bleiben. Im Zuge der baldigen Verlängerung wird auch die Ausstiegsklausel massiv erhöht.

psc 7 Februar, 2022 13:56