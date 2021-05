Vorzeitiger Barça-Abgang? Dest bezieht Stellung

Im Sommer 2020 entschied sich Sergiño Dest für den Wechsel von Ajax Amsterdam zum FC Barcelona. Mit einem vorzeitigen Abgang in Verbindung gebracht, äussert sich der Defensivspieler nun.

Der FC Barcelona plant den Umbruch, Sergiño Dest wird aber in den Plänen der Katalanen weiterhin eine Rolle spielen. Daran ändern auch die Gerüchte nichts, die den US-Amerikaner mit dem FC Bayern und dem FC Arsenal in Verbindung bringen.

Bei Barça spielte der 20-Jährige in seiner Debüt-Saison in 41 Pflichtspielen, nach dem 1:2 der US-Nationalmannschaft gegen die Schweiz sagte Dest in Bezug auf seine Zukunft: “Ich werde (beim FC Barcelona; Anm. d. Red.) bleiben. Meine Zeit im Camp Nou hat erst begonnen und ich bin nur darauf fokussiert.” Sein Kontrakt bei den Katalanen läuft indes noch bis 2025.

adk 31 Mai, 2021 15:31