Wann ist es offiziell? Xavis Barça-Fahrplan soll stehen

Bis Xavi Hernandez als neuer Cheftrainer des FC Barcelona vorgestellt wird, ist es nur noch eine Frage der Zeit. Bereits gegen Ende der kommenden Woche könnte alles fix sein.

Nach der Entlassung von Ronald Koeman gilt Xavi Hernandez als Top-Kandidat, um den Niederländer auf dem Cheftrainer-Stuhl des FC Barcelona zu beerben. Wie die spanische Sportzeitung “AS” am Sonntag vermeldet, hat sich der 41 Jahre alte Spanier am Freitag mit Al Sadd geeinigt, den Verein am 4. November zu verlassen, um zu Barça zurückzukehren.

Bis zu diesem Tag bleibt der einstige Mittelfeldmann Cheftrainer des katarischen Klubs – nur so lässt sich das offizielle Statement (4-4-2.ch berichtete davon) interpretieren, die Al Sadd am Freitagabend über die sozialen Medien verschickte, meint die “AS”. Demnach wird Xavi noch die beiden verbleibenden Spiele vor der Länderspielpause leiten: am Sonntag gegen Al Ahli und am Mittwoch gegen Al Duhail.

Xavi sei es wohl auch gelungen, Al Sadd dazu zu bewegen, auf eine Ablöse für seinen Weggang zu verzichten, die mit einer Million Euro angesetzt gewesen sein soll. Al Sadd würde es dem Bericht nach jedoch begrüssen, wenn diese Freigabe des Übungsleiters in Form eines Freundschaftsspiels in Doha belohnt würde. Hier käme der FC Barcelona ins Spiel, um die Rahmenbedingungen zu klären.

Es geht dem Vernehmen nach also nur noch um letzte Details, ehe Xavi wieder zurück bei Barça ist – und diesmal sogar das Cheftrainer-Amt ausführen darf. Sein erstes Pflichtspiel dürfte indessen am 20. November das Barcelona-Derby gegen Espanyol sein.

adk 30 Oktober, 2021 18:14