Wegen Coutinho-Ausfall: Liverpool wartet auf 20 Millionen Euro

Aufgrund des längeren Ausfalls von Philippe Coutinho, der dem FC Barcelona rund fünf Monate fehlen wird, muss der FC Liverpool auf seine zustehenden 20 Millionen Euro warten.

Im Januar 2018 wechselte Philippe Coutinho für 120 Millionen Euro plus 40 Millionen Euro an möglichen Boni vom FC Liverpool zum FC Barcelona. Eine Bonuszahlung im Wert von 20 Millionen Euro fällt an, sofern Coutinho 100 Pflichtspiele für die Katalanen bestritten hat.

Da sich der Brasilianer, der aktuell bei 90 Pflichtspielen steht, kürzlich verletzte und seine geschätzte Ausfallzeit gute fünf Monate beträgt, geht Coutinhos Ex-Klub diese Summe nun vorerst ab.

Ob man in Liverpool überhaupt in den Genuss des Geldes kommt, ist unklar. Nachdem Coutinho bereits vergangene Saison an den FC Bayern verliehen war, wurde zuletzt spekuliert, Barça könnte den Offensivstar im Winter oder im kommenden Sommer endgültig abgeben.

adk 1 Januar, 2021 11:44