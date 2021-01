Weichen werden gestellt: 2 Optionen für Ousmane Dembélé

Bei Ousmane Dembélé stehen bis im Sommer sehr wichtige Monate an. Eine wegweisende Entscheidung steht bevor.

Der französische Weltmeister ist nur noch bis 2022 an Barça gebunden. Dort kommt er in dieser Saison wieder besser auf Touren, nachdem er zuvor mehrere schwere Verletzungen erlitt und lange Zeit ausfiel. Zwar musste der 23-Jährige auch in dieser Spielzeit phasenweise wieder pausieren, allerdings nicht allzu lange. Laut “Sport” werden die Weichen bei Dembélé in Kürze gestellt: Barça strebt eine Vertragsverlängerung an. Bis im Sommer sollte diese erfolgen. Finden sich die Parteien nicht, steht wohl ein Verkauf des Flügelstürmers an.

Ein ablösefreier Abgang im Sommer 2022 soll unbedingt verhindert werden. Daher würde Barça einen Transfer im Sommer forcieren, wenn sich Dembélé nicht längerfristig bindet.

Derzeit sind die Gespräche etwas schwierig, da bei Barça die neue Klubführung inklusive Präsident erst einmal gefunden werden muss. Sobald dies geschehen ist, wird es zu einem Austausch kommen. Grundsätzlich fühle sich Dembélé beim La Liga-Klub wohl und könne sich einen längerfristigen Verbleib vorstellen.

psc 25 Januar, 2021 16:01