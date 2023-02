Xavi gibt Auskunft über die Transferpläne von Barça

Barcelonas Trainer Xavi liefert ein Update zu den Transferplänen seines Klubs im Sommer.

Wie schon im Vorjahr könnten die Katalanen auf dem Transfermarkt wieder ziemlich aktiv werden. Nach dem Aus gegen Manchester United in der Europa League meint Xavi: «Wir werden sehen, was wir im Sommer auf dem Transfermarkt tun können, wenn wir genug Spielraum im Hinblick auf das Financial Fair Play haben.» Konkrete Kandidaten, die bei Barça im Fokus stehen, nennt der Coach noch keine.

Laut «AS» soll aber der Japaner Takefusa Kubo von Real Sociedad ein Thema sein. Der 21-Jährige war als Junior schon einmal für Barça aktiv und verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Mio. Euro.

psc 24 Februar, 2023 09:15