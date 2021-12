Xavi hat bei Barça den neuen Messi gefunden

Xavi ist als Trainer des FC Barcelona erst seit rund einem Monat im Amt. In dieser kurzen Zeit scheint er aber bereits ein neues Supertalent entdeckt zu haben, dem er zutraut in die Fussstapfen von Lionel Messi zu treten.

Nach wie vor bringt die Akademie der Katalanen zahlreiche Supertalente hervor. Pedri und Gavi, die bereits zum Stamm der Profis zählen, gehören beispielsweise dazu. Und Xavi scheint nun einen neuen Liebling gefunden zu haben, dem er künftig sehr viel zutraut. Sein Name ist Ilias Akhomach. Der 17-jährige Stürmer feierte vor knapp drei Wochen sein Debüt in La Liga. Xavi beorderte ihn sofort in die Startelf. Patrick Kluivert, einst Akademiedirektor bei La Masia, betitelte Akhomach vor zwei Jahren wohl nicht umsonst als “neuen Messi”. Der junge Stürmer verfügt über marokkanische Wurzeln, kommt aber derzeit in der spanischen U18-Nationalmannschaft zum Zug. Eine grosse Karriere scheint vor ihm zu liegen. Erst recht mit Xavi als Förderer.

psc 8 Dezember, 2021 16:48