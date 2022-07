Xavi ist nach Lewandowskis ersten Barça-Auftritten “nicht beunruhigt”

Robert Lewandowski blieb in seinen ersten drei Testspielen für den FC Barcelona noch ohne Treffer. Trainer Xavi gibt sich jedoch gelassen.

“Im Training sind die Tore schon gefallen”, sagte Xavi hinsichtlich Robert Lewandowskis Ladehemmung bei den bisherigen Vorbereitungsspielen des FC Barcelona. Der Coach der Katalanen erklärte: “Das ist normal. Das ist auch Luis Suarez und Ferran Torres widerfahren. Er wird seine Tore schiessen, das haben wir in seiner gesamten Karriere gesehen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich bin nicht beunruhigt. Es sind nur Freundschaftsspiele. Der eigentliche Wettbewerb beginnt in zwei Wochen.”

Xavi lege nicht nur Wert auf Lewandowskis Trefferqualitäten. “Es geht nicht nur um die Tore, sondern um alles, was er mitbringt. Er presst, hilft uns viel. Ich bin sehr froh, ihn in der Mannschaft zu haben”, so der Übungsleiter des FC Barcelona.

adk 31 Juli, 2022 15:20