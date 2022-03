Xavi tröstete Lionel Messi nach PSG-Aus

Paris Saint-Germain ist am Mittwoch frühzeitig aus der Champions League ausgeschieden, worüber Lionel Messi nach wie vor sehr bestürzt ist. Xavi Hernandez liess ihm ein paar aufmunternde Worte zukommen.

Das 1:3 im Achtelfinalrückspiel aus Sicht von Paris Saint-Germain gegen Real Madrid hatte zur Folge, dass für den französische Serienmeister in der Champions League mal wieder vorzeitig Schluss war. Zum vierten Mal in den letzten sechs Anläufen hatte PSG schon im Achtelfinale die Segel streichen müssen.

Das hatte sich auch Lionel Messi ganz anders vorgestellt. Der Superstar war erst im vorigen Sommer vom FC Barcelona an die Seine gewechselt, um den europäischen Thron endlich zu erklimmen. Messi ist wie seine Pariser Teamkollegen frustriert über das vorzeitige Aus in der Königsklasse.

“Ich habe eine freundschaftliche Beziehung zu Leo. Ich habe ihm Ermutigungen geschickt”, verriet Xavi Hernandez während der Pressekonferenz vor dem Ligaheimspiel gegen CA Osasuna (Sonntag, 21 Uhr). “Als es so aussah, als ob alles für PSG gelaufen wäre, hat Madrid das Ruder noch herumgerissen, mit Glauben und Willen. So ist das im Fussball und in der Champions League. Wenn man die Intensität herunterfährt, kann einem der Gegner über den Kopf wachsen.”

Für die Blaugrana haben Xavi und Messi zusammen stolze 399 Pflichtspiele absolviert, holten viermal die Champions League und wurden zehnmal Spanischer Meister. Unter Tränen musste La Pulga seinen Herzensklub im vorigen Sommer verlassen, sein ehemaliger Teamkollege Xavi ist seit Anfang November 2021 Barça-Trainer.

aoe 12 März, 2022 15:24