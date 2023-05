Xavi über Verlängerung: "Zu 90 Prozent abgeschlossen"

Xavi führte den FC Barcelona zum ersten Meistertitel seit 2019. Das soll mit einer Verlängerung belohnt werden.

Beim FC Barcelona besitzt Xavi noch einen bis 2024 datierten Vertrag. Doch der 43-Jährige dürfte in Kürze einen neuen Kontrakt erhalten. "Meine Verlängerung ist zu 90 Prozent abgeschlossen. Es wird keine Probleme geben und wir sind sehr, sehr nah dran", sagt der Übungsleiter der Katalanen der Zeitung "Sport".

Xavis neuer Vertrag beim FC Barcelona soll dann bis 2026 laufen. Nachdem er Barça in dieser Saison die Meisterschaft und die Supercopa bescherte, erklärte er selbst bereits, dass er wisse, dass es kommende Saison wieder in der Champions League erfolgreicher laufen muss. Dort scheiterte die Blaugrana zuletzt zweimal in der Gruppe.

adk 30 Mai, 2023 09:23