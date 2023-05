Xavis erster Meistertitel als Barça-Trainer: «Das ist Gänsehaut pur»

Der FC Barcelona krönt sich zum 27. Mal mit dem spanischen Meistertitel. Trainer Xavi hält eine emotionale Rede.

Als Trainer des FC Barcelona gewinnt Xavi seine erste spanische Meisterschaft. Am Samstagabend wurde Barça nach der 1:2-Niederlage gegen Real Sociedad die Trophäe überreicht. "Ich bin sehr stolz und dankbar, das hatte ich ja schon gesagt. Ich danke dem Präsidenten (Joan Laporta; Anm. d. Red.) , dass er mich unter Vertrag genommen hat, dem Personal, den Spielern, die alles gegeben haben", sagte Xavi bei "DAZN".

"Und vor allem den Fans, das war der grösste Wandel in den sechs, sieben Jahren, die ich nicht hier war. Sie sind unglaublich, das ist Gänsehaut pur. Das ist toll für den Barcelonismo, dass das Team und die Fans eine Einheit bilden. Ich bin einfach dankbar. Als Trainer leidet man dreimal so sehr, weil man für alles verantwortlich gemacht wird. Jetzt nennen sie es Xavis LaLiga. Es ist eine Teamleistung. Man leidet viel mehr, das ist die Realität", so Xavi weiter. Als Belohnung winkt ihm eine Vertragsverlängerung. Sein derzeitiger Kontrakt läuft 2024 aus.

adk 21 Mai, 2023 12:09