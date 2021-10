Auf der Zielgeraden: Barça bereitet den Vertrag mit Xavi vor

Die Vorbereitungen für die Rückkehr der Klublegende laufen auf Hochtouren. Laut Transferinsider Fabrizio Romano bereiten die Barça-Bosse hinter den Kulissen bereits die Papiere für den Deal vor. Xavi könnte noch das Topspiel seines Vereins Al Sadd gegen Al Duhail am 3. November coachen und dann zu den definitiv zu den Katalanen wechseln. Damit geht auch ein expliziter Wunsch des 41-Jährigen in Erfüllung. Dieser sagte schon mehrfach, dass er eines Tages unbedingt die Profis von Barça trainieren will. Nach der Entlassung von Ronald Koeman in dieser Woche ist es demnächst soweit.

Barcelona are already preparing paperworks and contracts to appoint Xavi Hernández as new manager once deal-termination process with Al Sadd will be completed. 📑🤝 #FCB #FCBlive

After manager issue resolved, board focus will be on Dembélé, Gavi and Araújo new contracts. #Barça

