Arsenal bietet Alexandre Lacazette im Tausch für einen Sevilla-Stürmer

Der FC Arsenal schielt auf den marokkanischen Mittelstürmer Youssef En-Nesyri vom FC Sevilla. Für den 24-jährigen Nationalspieler würden die Gunners auch Alexandre Lacazette abgeben.

Gemäss “La Razon” ist der Premier Ligist bereit, sich vom 30-jährigen Franzosen zu trennen, um dafür En-Nesyri landen zu können. Ein Spielertausch soll im Raum stehen. Der Marokkaner wechselte 2020 für 20 Mio. Euro Ablöse von Léganes nach Sevilla und steht dort noch bis 2025 unter Vertrag. In der aktuellen Saison hat er in sechs Ligaspielen bereits dreimal getroffen. Unglücklich verlief der Start in die Champions League, wo der Angreifer zum Start gegen Red Bull Salzburg gleich die gelb-rote Karte sah.

psc 30 September, 2021 16:30