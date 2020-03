Wie die Italiener mitteilen, erhält das Flugzeug mit den Spielern und dem Staff in Spanien keine Landeerlaubnis. Somit kann der AS Rom nicht dahin reisen. Die Partie hätte eigentlich am Donnerstagabend stattfinden sollen. Die Giallorossi geben bekannt, dass sie wegen der fehlenden Autorisierung durch die spanischen Behörden nicht teilnehmen können.

🔴Breaking news: #ASRoma will not travel to Spain for the @EuropaLeague match against @SevillaFC_ENG after the plane from Italy was not authorised to land in Spain. More details from UEFA soon. pic.twitter.com/vnVmJLkeRC

