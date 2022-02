Chelsea ist heiss auf Sevilla-Verteidiger Jules Koundé

Der FC Chelsea sucht extern im Hinblick auf die nächste Saison einen neuen Top-Innenverteidiger. In den Fokus gerückt ist wieder Sevilla-Profi Jules Koundé.

Mit dem 23-jährigen Franzosen befassen sich die Blues schon eine ganze Weile. Im Sommer könnten nun konkrete Schritte in Richtung einer Verpflichtung unternommen werden. Letztes Jahr bemühten sich die Londoner noch um PSG-Kapitän Marquinhos. Der Brasilianer wird seinen Klub aber weiterhin nicht verlassen. Koundé ist laut Transferexperte Fabrizio Romano eine valable Alternative.

Koundés Vertrag in Sevilla läuft bis 2024. Er kann sich einen Wechsel zu einem absoluten Topklub in der nächsten Wechselperiode aber durchaus vorstellen. Deshalb sucht Sevilla, unter anderem in der Serie A, auch bereits nach potentiellen Nachfolgern.

