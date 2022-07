Chelsea bekommt Nathan Aké nicht – stattdessen Koundé oder Kimpembe?

Der FC Chelsea muss sich definitiv von einer Rückkehr von Abwehrspieler Nathan Aké verabschieden. Stattdessen könnten es die Blues erneut bei Jules Koundé versuchen. Auch Presnel Kimpembe von PSG ist ein Thema.

Der französische Nationalspieler war bei den Blues bereits in der Vergangenheit ein Thema und wird es nun wieder. Chelsea will nach Kalidou Koulibaly unbedingt noch einen zweiten Top-Innenverteidiger verpflichten. Gemäss “The Athletic” war ManCity-Verteidiger Nathan Aké ein sehr heisses Thema. Die Londoner waren aber nicht bereit, die hohen Forderungen der Skyblues zu erfüllen. Zudem spielt der Niederländer in den Plänen von City-Coach Pep Guardiola eine wichtige Rolle.

Deshalb könnte der Fokus nun auf Koundé gelegt werden. Ebenfalls ein Thema ist Presnel Kimpembe von Paris St. Germain.

psc 15 Juli, 2022 16:11