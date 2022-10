Der FC Sevilla hat Trainerwechsel schon vor BVB-Spiel beschlossen

Julen Lopetegui sitzt beim FC Sevilla am Mittwochabend offenbar zum letzten Mal auf der Trainerbank.

Wie die «Mundo Deportivo» berichtet, haben die Andalusier an einer Sitzung mit Sportdirektor Monchi und den übrigen Klubverantwortlichen den Rauswurf des 56-Jährigen bereits beschlossen. Sogar einen Lopetegui-Nachfolger sei in Person von Jorge Sampaoli bereits bestimmt worden. Der 62-jährige Argentinier übernimmt in Sevilla demnach in der kommenden Woche.

Der frühere chilenische Nationaltrainer kennt den Verein bereits, war er in der Saison 2016/17 doch schon einmal Chefcoach des La Liga-Vereins.

Derzeit liegt der FC Sevilla auf dem absolut enttäuschenden 17. Tabellenplatz. In der Königsklasse resultierte aus den ersten beiden Spielen auch nur ein Zähler. Lopetegui wird die Trendwende offenbar nicht mehr zugetraut.

psc 4 Oktober, 2022 13:52