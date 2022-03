Neuer Klub steht fest: Isco verabschiedet sich im Sommer bei Real Madrid

Der frühere spanische Nationalspieler Isco macht bei Real Madrid eine ganz schwierige Saison durch: Trainer Carlo Ancelotti setzt kaum auf ihn. Sein Abgang im Sommer ist beschlossene Sache. Der neue Verein steht offenbar bereits fest.

Der 29-Jährige hat laut “Sport” dem FC Sevilla seine Zusage für einen Wechsel im Sommer gegeben. Da der Vertrag von Isco bei Real zum Saisonende ausläuft, kann er ablösefrei wechseln. Bereits im Januar interessierten sich die Andalusier für den Spielgestalter.

In der aktuellen Saison kam Isco nur noch zu drei Startelfeinsätzen. Insgesamt lief er in 14 Spielen auf. Seit fast neun Jahren spielt der Offensivspezialist bereits für die Königlichen. Dabei gelangen ihm in 350 Partien 109 Torbeteiligungen.

Sevillas Trainer Julen Lopetegui kennt Isco aus seiner Zeit bei Real und der spanischen Nationalmannschaft. Der Coach ist von den Qualitäten seines künftigen Spielers überzeugt.

psc 2 März, 2022 18:12