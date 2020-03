Ivan Rakitic: Destination FC Sevilla

Ivan Rakitic könnte seine letzten Wochen als Profi des FC Barcelona verbringen.

Wie die katalanische Zeitung “Sport” am Donnerstag titelt, steht der frühere FCB-Profi vor einer Rückkehr zum FC Sevilla. Dort spielte Rakitic zwischen 2011 und 2014. In Andalusien hat der 32-Jährige unter anderem seine Ehefrau kennengelernt. Er nennt die Stadt Sevilla auch sein Zuhause und betonte in der Vergangenheit, dass er sich durchaus vorstellen könne wieder für den La Liga-Klub aufzulaufen.

Dort würde dem Mittelfeldprofi sicherlich auch langfristig eine zentralere Rolle zukommen als bei Barça. Sein aktueller Vertrag läuft bis 2021. Ein Verbleib über diese Saison hinaus ist aber nicht gesichert.

psc 19 März, 2020 13:00