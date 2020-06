Ivan Rakitic hat die Entscheidung über seine Zukunft gefällt

Die Entscheidung um die Zukunft von Ivan Rakitic scheint gefallen: Obwohl der Klub ihn grundsätzlich beim richtigen Angebot ziehen lassen würde, plant der kroatische Nationalspieler sein letztes Vertragsjahr zu erfüllen.

Laut einem Bericht der “Sun” plant der 32-Jährige in diesem Sommer keinen Wechsel, obwohl es von verschiedenen Klubs Interesse an ihm gibt. Sowohl sein Ex-Klub Sevilla wie auch die Premier League-Vereine Manchester United und Tottenham blicken auf den Vize-Weltmeister. Diese Vereine müssen sich mit einem Engagement von Rakitic aber noch etwas gedulden. Erst in einem Jahr verlässt der Mittelfeldprofi Barça wohl – dann ablösefrei.

Der Spielgestalter hat bei den Katalanen einen schweren Stand und ist in dieser Saison nicht mehr immer erste Wahl. Das Vertrauen von Trainer Quique Setién verspürt er aber immer noch, was ihn zum Schluss gebracht hat, keinen vorzeitigen Abgang anzustreben.

psc 8 Juni, 2020 18:43