Juve will Arthur verleihen – zwei Klubs beissen an

Juventus möchte den im September 2020 von Barcelona übernommenen Mittelfeldspieler Arthur abgeben. Ein Leihgeschäft scheint sich abzuzeichnen.

Der 25-jährige Spielgestalter ist noch bis 2025 an die Turiner gebunden, kommt aber in dieser Saison auch unter Trainer Massimiliano Allegri nicht wie gewünscht zum Zug. Laut Transferexperte Nicolo Schira würde Juve Arthur gerne für 18 Monate verleihen. Ein solcher Deal könnten tatsächlich zustandekommen. Mit dem FC Sevilla und Benfica zeigen zwei Vereine konkretes Interesse am früheren Barça-Profi. Auch aus der Premier League könnten sich noch gewisse Vereine melden.

psc 21 Dezember, 2021 13:11