Lamela nach Spanien? Spurs und Sevilla arbeiten an Tausch-Deal

Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano vermeldet, steht zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Sevilla ein Tausch-Geschäft bevor. Schon bald wird demnach Erik Lamela für die Andalusier auflaufen, während Bryan Gil Teil der Spurs werden soll. Sevilla erhalte für den Deal offenbar zusätzlich 25 Millionen plus etwaiger Boni.

EXCL. Tottenham and Sevilla are finalizing a new swap deal: Erik Lamela to Sevilla, Bryan Gil to Spurs. Agreement set to be reached on permanent deal and here we go soon! ⚪️ #THFC

Sevilla will also receive €25m + add ons included as part of the deal. 🇪🇸 #Sevilla

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2021