Nach Attacke auf Sevilla-Keeper: PSV-Fan zu Haftstrafe verurteilt

Der PSV-Fan, der im Europa League-Spiel zwischen den Niederländern und dem FC Sevilla am 23. Februar auf den Platz gestürmt und Sevilla-Keeper Marko Dmitrovic attackiert hatte, wurde zu einer dreimonatigen Hafstrafe verurteilt.

Der Vorfall ereignete sich im Philips-Stadion in Eindhoven. Der 20-jährige Übeltäter wurde nach seiner Prügelattacke sofort abgeführt. Ein Richter hat am Mittwoch in ’s-Hertogenbosch ein Urteil gefällt. Neben der dreimonatigen Haftstraffe (einer davon zur Bewährung ausgesetzt) darf der PSV-Fans während zwei Jahren das Gebiet rund um das Philips-Stadion nicht mehr betreten.

Der Verurteilte hatte bereits gegen ein Stadion- und Gebietsverbot verstossen. Er war bei seiner Attacke stark alkoholisiert. Vor Gericht hat er sein Verhalten bedauert. Er wurde im Anschluss von seinem Arbeitgeber entlassen und auch aus einem PSV-Fanclub geschmissen worden.

psc 8 März, 2023 16:18