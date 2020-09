Nach Leihe: Rico jetzt fest bei PSG

Sergio Rico und Paris Saint-Germain arbeiten in Zukunft fest zusammen. Der Goalie kommt vom FC Sevilla auf permanenter Basis an die Seine.

Sergio Rico steht bei Paris Saint-Germain zwar im Schatten von Keylor Navas. Der Iberer hinterliess bei seinem zehn Auftritten, die ihm in der vorigen Saison zugesprochen wurden, aber einen soliden Eindruck – und wird nun prompt belohnt.

PSG bestätigt nach einem Jahr auf Leihbasis den fixen Rico-Kauf. An den FC Sevilla sollen im Gegenzug sechs Millionen Euro Ablöse fliessen. Beim ewigen Meister Frankreichs erhält der Tormann einen bis 2024 gültigen Vertrag.

Mit der Festverpflichtung des 27-Jährigen steht fest, dass die Zeit von Alphonse Areola in Paris abgelaufen sein dürfte. Der gleichaltrige Goalie war in der Vorsaison an Real Madrid verliehen. Thematisiert wurde ein Wechsel zu Stade Rennes, wo Stammkraft Edouard Mendy vom FC Chelsea umworben wird.

aoe 5 September, 2020 13:07