Perfekt: Ivan Rakitic kehrt zum FC Sevilla zurück

Es ist offiziell: Ivan Rakitic kehrt nach sechs Jahren beim FC Barcelona wieder zum FC Sevilla zurück.

In Andalusien verbrachte der 32-jährige kroatische Nationalspieler zwischen 2011 und 2014 bereits drei erfolgreiche Jahre. Nun geht es für den gebürtigen Schweizer zurück an die alte Wirkungsstätte. Beim FC Sevilla heuert Rakitic gleich für vier Jahre bis 2024 an.

Der La Liga-Klub zahlt für den Rückkehrer eine Ablöse von 1,5 Mio. Euro. Durch erfolgs- und leistungsabhängige Boni können noch weitere 9 Millionen hinzukommen.

psc 1 September, 2020 14:41