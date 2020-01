Perfekt: Milan schnappt sich Kjaer

Der AC Mailand gibt mit Simon Kjaer die erhoffte Verstärkung für die Abwehrreihe bekannt. Der Nationalspieler wird vorerst bis Ende Saison vom FC Sevilla ausgeliehen.

Simon Kjaer wechselt innerhalb der Serie A. Seine Ausleihe zu Atalanta Bergamo wurde wie erwartet vorzeitig beendet, der Nationalspieler Dänemarks bindet sich vorerst bis zum Ende der Saison an den AC Mailand.

Dies gibt sein Stammklub FC Sevilla offiziell bekannt. Milan soll sich überdies eine Kaufoption gesichert haben, die auf eine Summe zwischen zwei und drei Millionen Euro taxiert wird.

Kjaer kam in Bergamo lediglich fünfmal in der Liga zum Einsatz, in den letzten Wochen schaffte er es nicht mal mehr in den Kader. In Mailand soll der 30-Jährige zur Stabilisierung der Defensive beitragen.

aoe 13 Januar, 2020 12:23