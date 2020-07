Real Madrid verleiht Takefusa Kubo erneut

Der japanische Flügelstürmer Takefusa Kubo wechselte im vergangenen Sommer ablösefrei aus seiner Heimat zu Real Madrid. Da das Kontingent an Nicht-EU-Ausländern im Kader der Madrilenen aber ausgeschöpft ist, wird er wohl eine zweite Saison verliehen.

Die abgelaufene Saison hat der 19-Jährige beim RCD Mallorca bestritten und kam dort in 35 von 38 Ligaspielen zum Einsatz. Dabei gelangen ihm respektable vier Treffer und fünf Assists. Laut “Onda Cero” zeigt der FC Sevilla Interesse am Youngster. Die Klubs werden über ein Leihgeschäft verhandeln. Eine Kaufoption wird nicht enthalten sein, Real will in Zukunft nämlich auf Takefusa Kubo setzen und ist mit dessen Entwicklung sehr zufrieden.

psc 28 Juli, 2020 09:43