Sevillas Erfolgscoach José Luis Mendilibar bleibt an Bord

Trainer José Luis Mendilibar bleibt dem FC Sevilla nach dem Titel in der Europa League mindestens ein weiteres Jahr erhalten.

Der 62-jährige Spanier übernahm bei den Andalusiern erst im März dieses Jahres, nachdem dort zuvor mit Jorge Sampaoli bereits der zweite Coach in dieser Saison entlassen wurde. Mendilibar hat sofort den Draht zu den Spielern gefunden und diese zum Erfolg in der Europa League geführt. Dadurch qualifizierte sich Sevilla sogar für die Champions League in der kommenden Saison.

Wie der Verein mitteilt, hat Mendilibar nun einen neuen Einjahresvertrag unterzeichnet.

psc 6 Juni, 2023 14:41