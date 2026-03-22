Spanische Topklubs haben Asensio im Blick

Marco Asensio sorgt mit starken Leistungen aktuell für Aufmerksamkeit – und das nicht nur in der Türkei. Gleich mehrere spanische Vereine, darunter der FC Sevilla, Atlético Madrid und der FC Villarreal, beobachten die Entwicklung des Offensivspielers genau. Vor allem Villarreal gilt als heißer Kandidat, im Sommer ein konkretes Angebot abzugeben.

Der 30-jährige Spanier war erst für rund 7,5 Millionen Euro von Paris Saint-Germain zu Fenerbahçe gewechselt und hat sich dort schnell als Leistungsträger etabliert. Mit elf Toren und 13 Vorlagen in 23 Einsätzen in der Süper Lig gehört er zu den auffälligsten Offensivakteuren der Liga. Auch auf internationaler Ebene bringt Asensio Erfahrung mit: Für die spanische Nationalmannschaft lief er bislang 38 Mal auf und erzielte zwei Treffer.

Fenerbahçe zeigt sich jedoch wenig verhandlungsbereit, was einen möglichen Abgang angeht. Der Klub soll eine Ablösesumme zwischen 25 und 30 Millionen Euro fordern und nicht gewillt sein, darunter zu verkaufen. Da Asensios Vertrag noch bis Mai 2028 läuft, sitzt der Verein am längeren Hebel – dennoch dürfte das Interesse aus La Liga den Transfersommer spannend machen.