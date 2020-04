Ein Klub meint es mit Xherdan Shaqiri sehr ernst

Die Zukunft von Xherdan Shaqiri liegt wohl nicht beim FC Liverpool. Ein bestimmter Klub plant eine gross angelegte Transferoffensive.

Der FC Sevilla will sich die Rechte am Schweizer Nationalspieler laut “Blick” unbedingt sichern. Die Andalusier glauben fest an das Potential des 28-jährigen Tempo-Dribblers und wollen diesem einen lukrativen Mehrjahresvertrag anbieten. Nach zwei eher schwierigen Jahren in Liverpool, wo Xherdan Shaqiri zwar seinen zweiten Champions League-Titel der Karriere einfuhr, aber eben auch nur selten zum Zug kam, wird im Sommer für den Ex-Basler wohl eine neue Türe aufgehen.

Auch der AS Roma und ZSKA Moskau wird Interesse nachgesagt. Shaqiris Vertrag bei den Reds läuft bis 2023. Dass er diesen erfüllt, ist aber sehr unwahrscheinlich. Als Ablöse soll Liverpool derzeit 30 Mio. Euro fordern. Dieser Preis könnte im Zuge der Coronakrise aber deutlich fallen. Zudem wäre auch eine anfängliche Leihe mit Kaufoption möglich.

psc 2 April, 2020 09:52