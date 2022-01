Barça findet neuen Rechtsverteidiger

Der FC Barcelona sucht nach einem Verteidiger, der vorwiegend auf den Flügeln eingesetzt werden kann. Alpha Dionkou wechselt angeblich ins Camp Nou, ist aber zunächst für die zweite Mannschaft eingeplant.

Zwei Tage vor Ende der Wintertransferfrist schlägt der FC Barcelona vermutlich noch mal auf dem Transfermarkt zu. Alpha Dionkou kommt der “Sport” zufolge per sofort zu den Azulgrana und wird sich dort zunächst in der zweiten Mannschaft einsortieren.

Barça B spielt in der 3. Liga Spaniens, von wo auch Dionkou kommt. Der 20 Jahre alte Rechtsverteidiger ist bis Ende Saison vom FC Granada an San Fernando CD verliehen und kommt dort auf 15 Pflichtspiele. Dionkou hat in der Nachwuchsakademie von Manchester City eine hervorragende Ausbildung genossen.

aoe 29 Januar, 2022 10:23