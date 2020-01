Perfekt: Granada leiht Real-Verteidiger Jesus Vallejo aus

Der spanische Abwehrspieler Jesus Vallejo vollzieht einen weiteren Wechsel.

Nach einer halbjährigen Leihe zu Wolverhampton in die Premier League, die von wenig Erfolg gekrönt war, verleiht Real Madrid den 23-jährigen Innenverteidiger nun für den Rest der Saison an Ligakonkurrent FC Granada. Dort soll er zu mehr Spielpraxis kommen. Jesus Vallejo ist vertraglich noch bis 2021 an Real gebunden.

https://twitter.com/GranadaCdeF/status/1220640127610953733

psc 24 Januar, 2020 10:54