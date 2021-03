Valencia macht Martinez Avancen

Der FC Granada schreibt in dieser Saison eine absolute Erfolgsgeschichte. Zu verdanken hat er das seinem Übungsleiter Diego Martinez, an dem nun der FC Valencia baggern soll.

Diego Martinez führte den FC Granada zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in den Europapokal. Und da sorgen die Andalusier mit dem Einzug in das Viertelfinale der Europa League für so richtig Wirbel. Klar, dass Martinez bei seiner hervorragenden Arbeit das Interesse anderer Klubs auf sich zieht.

“Cadena Cope” zufolge beschäftigt sich der FC Valencia mit dem Erfolgstrainer Granadas. Los Che liegt mit Platz 12 einmal mehr weit hinter den eigenen Erwartungen weit zurück und könnte sich deshalb zum Saisonende von Trainer Javi Gracia trennen, der den Posten erst im Juli 2020 übernommen hat.

Was Martinez zusätzlich hochinteressant für andere Klubs macht, ist sein auslaufender Vertrag. Mit Granada hat sich der 40-Jährige bisher nicht auf eine Verlängerung verständigen können. Angeblich schlug er das erste Angebot sogar aus.

aoe 20 März, 2021 10:57