Auch der La Liga-Restart ist fix

Jetzt ist es amtlich: Auch die spanische La Liga nimmt den Spielbetrieb wieder auf. Und zwar am 11. Juni.

Dies hat Ligapräsident Javier Tebas am Freitagmorgen in einer Livesendung von “Radio Marca” bestätigt. Über diesen Zeitpunkt wurde schon lnäger spekuliert, jetzt ist er also fix. Das letzte Spiel in La Liga fand am 10. März statt. Nach dreimonatiger Pause geht es also weiter.

psc 29 Mai, 2020 11:20