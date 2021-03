LaLiga-Boss Tebas hofft noch diese Saison auf Fan-Rückkehr

Javier Tebas, Präsident der LaLiga, hofft, dass zum Ende der laufenden Saison wieder Zuschauer zurück in die Stadien können.

Seit nun einem Jahr wird in Spanien ohne Fans in den Stadien Fussball gespielt. LaLiga-Boss Javier Tebas zeigte sich nun aber hoffnungsvoll was eine baldige Rückkehr von Teilen der Zuschauer angehe.

“Wir sind bereit, Fans in den Stadien zu haben, aber wir müssen mit dem CSD (Spaniens Sportrat; d. Red.) darüber sprechen, zu welchen Terminen und mit welcher Anzahl von Fans. Ich hoffe, dass wir bei den letzten Spielen dieser Saison Fans in den Stadien haben werden, aber der CSD und die Ministerien müssen mit der Gesundheitsbehörde sprechen”, zitierte die “Marca” den Präsidenten der spanischen Liga. Laut Tebas müsse der “Fortschritt der Impfung” abgewartet werden Als Termin für eine mögliche Rückkehr schlug er “Ende April bis Anfang Mai” vor.

adk 2 März, 2021 15:34